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İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.

Sabiha Gökçende pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

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