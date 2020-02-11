İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:03,
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle