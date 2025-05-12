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Sabiha Gökçen'de korku dolu dakikalar! Pilot, kuleye anons geçti: Polise ihtiyacımız var

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#İstanbul#Sabiha Gökçen#Polis
Sabiha Gökçende korku dolu dakikalar Pilot, kuleye anons geçti: Polise ihtiyacımız var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 14:52

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Londra Stansted uçuşunu yapmaya hazırlanan Pegasus uçağında bir yolcu uçakta bulunan yolculara saldırdı. Olay sonrası uçağın pilotunun "Uçakta kavga var polise ihtiyacımız var" şeklindeki konuşması kayıtlara geçti.

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Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamladı.

Sabiha Gökçende korku dolu dakikalar Pilot, kuleye anons geçti: Polise ihtiyacımız var

Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu koltuğunda bağırmaya başladıktan sonra kendisini engellemeye çalışan diğer yolculara saldırdı. Saldırgan yolcu etkisiz hale getirilirken, kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi.

Sabiha Gökçende korku dolu dakikalar Pilot, kuleye anons geçti: Polise ihtiyacımız var

Olay üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek "Polise ihtiyacımız var uçakta kavga var" sözleriyle durumu anlattı. Kuleyle pilot arasındaki konuşmalar kayıtlara geçerken, polis ekipleri saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi 1 saat 23 dakika gecikmeli yapıldı.

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Sabiha Gökçende korku dolu dakikalar Pilot, kuleye anons geçti: Polise ihtiyacımız var

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#İstanbul#Sabiha Gökçen#Polis

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