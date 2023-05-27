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Sabiha Gökçen'de ele geçirildi: Tam 68 kilo, değeri 1 milyon 600 bin TL

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#Saç#Sabiha Gökçen#Operasyon
Sabiha Gökçende ele geçirildi: Tam 68 kilo, değeri 1 milyon 600 bin TL
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 10:41

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi.

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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki eşyalar yolcu salonuna gönderilmeden hemen önce x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu. Bagajda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine harekete geçen ekipler yolcuyu yakın takibe aldı. Şüphelinin hareketlerini izleyen ekipler, yolcunun 3 kişi ile daha bağlantısını tespit etti.

Pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli yolcu, bagajlarını banttan alarak takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldi. Bu aşamada ekiplerce müdahale edilerek yolcular eşya kontrolüne yönlendirildi. 

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1 MİLYON 600 BİN LİRA DEĞERİNDE

Şüphelilere ait eşyalar yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu. Arama neticesinde 4 şüpheliye ait 10 adet poşet içerisinde gerçek insan saçı olduğu görüldü. Operasyon neticesinde toplam 68 kilogram ağırlığında 450 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Sabiha Gökçende ele geçirildi: Tam 68 kilo, değeri 1 milyon 600 bin TL



Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen gerçek insan saçlarına el konulurken olayla ilgili şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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#Saç#Sabiha Gökçen#Operasyon

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