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Sabiha Gökçen'de ele geçirildi! Değeri 800 bin TL

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#Sabiha Gökçen#Saç#Operasyon
Sabiha Gökçende ele geçirildi Değeri 800 bin TL
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 12:08

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişinin valizlerinde 54 kilo doğal insan saçı ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine takibe alındı. Şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine valizlerde detaylı aram yapıldı.

Valizlerde toplam 54 kilo ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Kuaförlerde kullanıldığı belirtilen saçların yaklaşık 800 bin TL değerinde olduğu belirlendi.

Saçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Sabiha Gökçende ele geçirildi Değeri 800 bin TL

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#Sabiha Gökçen#Saç#Operasyon

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