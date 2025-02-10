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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak bazı uçuşlar için iptal kararı

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçuş İptali#Hava Koşulları
Sabiha Gökçen Havalimanından yapılacak bazı uçuşlar için iptal kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 16:35

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu. Ajet'ten de sefer iptalleriyle ilgili açıklama geldi.

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.

AJET'TEN SEFER İPTALLERİ

Ajet'ten yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi'un (MADKOM) 10 Şubat 2025 tarihinde, olumsuz hava koşulları nedeni ile uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 11 Şubat ve 12 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

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Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir."

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçuş İptali#Hava Koşulları

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