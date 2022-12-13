Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonları! Uyuşturucuyu kumaşa emdirmişler

Haberin Devamı

Gerçekleştirilen ilk operasyon, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Tiran ve Amsterdam üzerinden gelen uçakları analiz etmesi sonucu, riskli görülen yolcu valizleri x-ray taramasına yönlendirilmesiyle başladı. Ayrıca narkotik dedektör köpeklerin marifetiyle de aramaya tabi tutulan valizlerde, x-ray taraması sonucu şüpheli yoğunluklara rastlanması, bununla birlikte dedektör köpeklerin aşırı tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda toplam 71 kilo 300 gram esrar yakalandı.

2 BUÇUK KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Bir diğer operasyonda, Dubai’den gelen bir şahıs istihbarat çalışmaları kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibine takıldı. Valizinde uyuşturucu olabileceği şüphesiyle takibe alınan şahıs uçaktan inmesinin ardından banttan valizini almasını müteakip ekipler tarafından çevrildi. Şahsın valizinde yapılan kontrolde valizin içerisinde bulunan sırt çantasının iç sırt kısmındaki astarın altına yerleştirilmiş vaziyette alüminyum folyoya sarılı paket halinde beyaz renkte maddeler tespit edildi. Uyuşturucu madde test kitiyle yapılan analiz sonrasında maddenin kokain olduğunu ortaya çıkarıldı. Yapılan tartımda söz konusu kokainin 2 kilo 500 gram olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Başarıyla sonuçlanan üçüncü ve son operasyonda ise, Avustralya’ya gönderilmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı kargo bölümüne getirilen bir gönderi ekiplerin analizi sonucu riskli olarak belirlendi. Gümrük idaresine “perde” olarak beyan edilen şüpheli kargo gönderisi narkotik dedektör köpeklerinin marifetiyle aramaya tabi tutuldu. Dedektör Köpeklerin eşyaya aşırı tepki vermesi üzerine detaylı aramaya gidildi.

UYUŞTURUCUYU KUMAŞA EMDİRMİŞLER

Gümrük Muhafaza ekiplerince açılarak kontrol edilen kargo gönderisinin içinde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında rulo şeklinde sarılmış kumaş bulundu. Yapılan incelemede kumaşın açıldıkça ortalarına doğru katılaştığı görüldü. Bunun üzerine kumaşı kazıyan ekipler kumaşın içine emdirilen kristal yapıdaki maddeleri ortaya çıkardı. Söz konusu maddeler ekiplerce incelemeye alınırken yapılan testler sonucu kumaşa emdirilen maddenin metamfetamin hidroklorür olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Söz konusu kumaş detaylı incelenmek üzere Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan analiz neticesinde kumaşa emdirilen metamfetaminin 5 kilo 700 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonları neticesinde toplamda 71,3 kilogram esrar, 2,5 kilogram kokain ve 5,7 kilogram kumaşa emdirilmiş vaziyette metamfetamin ele geçirilmiş oldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve metamfetamin emdirilen kumaşa savcılık talimatı gereği el konulurken, olaylarla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.