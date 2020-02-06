Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu

İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, dün akşam saat 18.19'da iniş sırasında pistten çıktı. Savrulmanın etkisiyle uçak üçe bölündü. Kazada uçakta bulunan 3 yolcu öldü, 180 kişi ise yaralandı. Uçakta bulunan en küçük iki yolcudan biri 17 aylık Ervanur Soydaş'dı. Küçük kızın tedavisi devam ediyor.



Yakınlarından alınan bilgilere göre annesi Semanur Soydaş ile yolculuk yapan 17 aylık Ervanur Soydaş, kazanın ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.



Annesi Semanur Soydaş ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Minik Ervanur'un kazanın etkisiyle başını çarptığını ve ayağında incinme olduğunu belirten yakını Büşranur Kırlı, durumunun iyi olduğunu söyledi.

“AĞIR BİR TRAVMA GEÇİRMİŞLER. ERVA SÜREKLİ UYKUDAN UYANIYOR"



Anne Semanur Soydaş'ın vücudunda yanıklar olduğunu belirten Kırlı “Kazayı öğrenir öğrenmez ulaşmaya çalıştık. Anneye hemen ulaşıldı ama bebeğe ulaşılamamıştı. Bebeği sonradan bulduk buraya sevk ettikleri zaman. Bebeğin durumu iyi.



Kafasını çarpmış ama kan toplanmış. Annesi Marmara Hastanesi'ndeydi şimdi özel hastaneye gidiyor. Ameliyat olacak. Vücudunun çoğu yerinde yanıklar var. Baya ağır bir travma geçirmişler sanırım çünkü Ervanur sürekli uykudan uyanıyor. Bebek iyi şu an 3 gün yatacağını söylediler. Uçağın kokpit kısmının hemen arkasındalarmış. 2 numaralı koltukta oturuyorlarmış. Tam uçağın kırıldığı noktada oturuyorlarmış. Anne orada sıkışmış zaten. Bebek fırlamış. Bebeği başka bir ekip getirmiş zaten" ifadelerinde bulundu.



Kazazede yakını Semanur Soydaş'tan öğrendiklerine göre kazanın nasıl olduğunu anlatan Kırlı, “Uçak pistte aşırı hızlı hareket etmiş. Fren yaptığı halde durmamış. Uzunca bir süre gittikten sonra yere çakılıyor.



Anne tam kırılan yerde olduğu için sıkışmış. Kolunda ve baldırlarında yanma olmuş. Büyük ihtimalle yangın dolayısıyla yanmış. Bebeği başka ekip anneyi başka ekip getirdi. İkin gün içerisinde ameliyat olacak. Kaval kemiğinden ameliyat olacak. Yanıklar sebebiyle plastik cerrahi ile görüşülecek" dedi.

ÇİNLİ YARALILAR DA VAR



Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde aynı kazada yaralanan 4 Çinli ve 3 Iraklı hasta bulunuyor. Çinli kazazedelerden iki kişi ise aynı odada tedavi görüyor.