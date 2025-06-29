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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte tavşan alarmı

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Tavşan#Pist
Sabiha Gökçen Havalimanında pistte tavşan alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 14:55

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalan uçağın pilotu pistte tavşan gördü. Durumun hava trafik kontrolörlerine bildirmesinin ardından pistte yapılan incelemeler nedeniyle Pegasus Havayolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İniş için alçalan uçağın pilotu, pistte gezen tavşanı fark etti. Pilotun durumu telsizle kuleye bildirmesi üzerine hava trafik kontrolörü, pistte kontroller yapılmasını istedi.

Bu sırada iniş yapmak için hazırlanan Pegasus Havayolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pilotun piste tavşan gördüğünü rapor etmesi üzerine hava trafik kontrolörü, “Efendim tavşanı gördüğünüz lokasyonu tahmini söylerseniz orada kontrol yaptıralım" sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı. Yapılan incelemelerin ardından hava trafiği normale döndü.

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Tavşan#Pist

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