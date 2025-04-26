Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı

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İstanbul'da saat 20,33'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların iniş izinleri iptal edildi. Pist kontrolü için iniş izninin iptal edildiğini uçaklara bildiren Hava Trafik Kontrolörü, 'Ufak bir deprem oldu' şeklinde bilgilendirme yaparak pilotlara durumu açıkladı. Bir uçağın pilotu ise, 'Depremin büyüklüğü ve merkezi hakkında bilgi var mı?' sözleri ile bilgi istedi. Kule ile uçaklar arasındaki konuşmalar, telsiz kayıtlarına yansıdı. Havalimanının pistlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine, uçaklar normal şekilde inişlerini gerçekleştirdi.