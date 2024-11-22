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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi

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#İSTANBUL#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçak
Sabiha Gökçen Havalimanında bazı uçuşlar iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 17:48

İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal edildiği duyuruldu.

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'nin kararına göre kapasite düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 23.11.2024 tarihinde saat 15:00'e kadar olan uçuşların yüzde10'u iptal edilecektir.

Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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#İSTANBUL#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçak

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