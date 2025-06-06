Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

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Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise 2025 yılı ilk 4 aylık verilerine göre 9'uncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Kurban Bayramı tatiline rekorla giriyor. 1 Haziran tarihinde 784 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuşunun gerçekleştiği havalimanında yakın zamanlarda üst üste kırılan rekorlar artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koyarken bayram süresince yeni rekorlar bekleniyor.

BAYRAMDA 700 BİN YOLCUYU MİSAFİR ETMESİ BEKLENİYOR

Kurban Bayramı tatili olan 5-9 Haziran tarihleri arasında mevcut tarifeye göre yüzde 7'lik artış öngörülürken resmi bayram tatilini kapsayan bu 5 gün aralığında havalimanı yaklaşık 700 bin yolcuyu misafir etmeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı tatilini hafta sonlarıyla birleştirerek 2-13 Haziran 2025 tarihleri arasında 10 günlük uzun bir molaya dönüştürenler de eklendiğinde mevcut tarifenin yüzde 8 üzerinde, yaklaşık 1.6 milyon yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanması bekleniyor.

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BAYRAM İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

ISG, güçlü altyapısı ve operasyonel kapasitesiyle bayram yoğunluğunda da misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemi hayata geçirdi. Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırılırken yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 adet olmak üzere 34'e çıkarıldı. Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Havalimanındaki teknoloji imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken ücretsiz içme suyu temini için su sebilleri yerleştirildi. Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı. Bu süreçte yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı SAVVy de, müşteri hizmetleri konularında anlık yanıt ve çözümlerle yolculara destek verecek.

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"GÜÇLÜ BÜYÜMENİN ALTYAPISINI OLUŞTURUYORUZ"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, ISG'deki genişleme ve iyileştirme çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mevcut kullanılan T2 terminali yaklaşık 16 yıldır hizmet veriyor ve geçen yıl 41,5 milyon yolcu ağırlayarak bir rekor kırdık. 2024 yılında yaklaşık 34 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" (Decongestion Project) kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla mevcut yolcu trafiğini aksatmadan terminalde bir dizi yenileme çalışması, güvenlik ve pasaport süreçlerinde ise teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler gerçekleştirdik. Her gün on binlerce kişinin kullandığı tesisin altyapısını bir yandan tüm operasyonlar devam ederken yenilemek gibi zor bir sürecin üstesinden başarıyla geldik. 2025 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk terminal binası olan ve şu an atıl durumdaki T1 terminalinin geliştirilmesi çalışmaları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile koordineli olarak devam ediyor. T1 terminalinin kısa sürede kullanıma açılmasıyla birlikte ek bir kapasiteye sahip olacağız. Yeni terminal binası ile ilgili süreci de Havalimanı Otoritesi HEAŞ ve MAHB olarak birlikte son derece uyumlu şekilde yürütüyoruz.” dedi.