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Sabiha Gökçen Havalimanı ve gümrük kapılarında, 182 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uyuşturucu Operasyonu#Gümrük Kapıları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 14:32

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, yaklaşık 182 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilo esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda 39 kilo sentetik esrar ve 22 kilo esrar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilo esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uyuşturucu Operasyonu#Gümrük Kapıları

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