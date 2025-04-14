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Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını

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#İstanbul#TEM Otoyolu#Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 16:26

İstanbul'da TEM- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın sırasında yaşanan patlamanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, tünelde yoğun trafik oluştu.

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Olay, Pendik Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bulunan tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içerisinde seyir halinde olan bir TIR'ın kupa kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden TIR şoförü, TIR yüklü aracı yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı. Kısa sürede TIR'ın kupa kısmı alevlere teslim oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 12 araç ve 25 itfaiye personeli ile yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı Tünelinde TIR yangını

Öte yandan, yangın sırasında yaşanan patlama, tünel içindeki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, tünelde yoğun trafik oluştu. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, alev alev yanan TIR kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Tünelinde TIR yangını

 

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#İstanbul#TEM Otoyolu#Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli

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