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Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda tilki alarmı! Uçuş trafiği durduruldu

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçuş Trafiği#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 16:44

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pilotun pist çevresinde gördüğü tilki nedeniyle kalkış trafiği bir süre durduruldu. Pist çevresi ve üstü kontrol edildikten sonra uçuşlar normale dönerken pilotun tilkiyi görerek hava trafik kontrolörlerini uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir pilot, pist yakınlarında tilki gördü. Tilkinin piste doğru ilerlediğini fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.

Bunun üzerine havalimanında kalkış trafiği bir süre durdurulurken apron görevlileri pist üstü ve çevresinde tilki kontrolü yaptı. Pilotun tilkiyi görerek hava trafik kontrolörlerini uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda tilki alarmı Uçuş trafiği durduruldu
 

UÇAĞI KAÇIRAN YOLCU DA APRONA GİRİP KOŞMAYA BAŞLAMIŞTI

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Geçtğimiz günlerde ise Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başlamıştı. Bu sırada geç geldiği için uçağa alınmayan bir yolcu ise 'gate' kapısını atlayarak aprondaki uçağa doğru koşmuştu.

POLİS TARAFINDAN YAKALANIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya deva eden yolcu, polis tarafından yakalanmıştı. Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.

Gözden KaçmasınYolcu aprona girip koşmaya başladıYolcu aprona girip koşmaya başladıHaberi görüntüle
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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Uçuş Trafiği#İstanbul

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