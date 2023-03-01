Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti

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Kanadoğlu bir süredir Ankara’daki hastanede tedavi görüyordu. Kanadoğlu, “TBMM’nin 367 olan ‘karar yeter sayısı’ olmadan toplanmış sayılamayacağı” yorumuyla 2007’de Meclis’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarının iptaline giden yolu açmasıyla tanınıyordu.

KİMDİR?

Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938’de dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitiren Kanadoğlu, 1959’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Burhaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu, 19 Temmuz 1984’te Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 21 Ocak 2001’de Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. 2003’te yaş sınırından emekliye ayrıldı.