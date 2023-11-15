Sabancı’ların damadından 75 milyonluk boşanma davası

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Faruk Bilen, nafaka davasının ardından yeniden mahkemeye başvurmuş ve kayınpederi Erol Sabancı’nın 27 yıl önce düğün hediyesi olarak kendisine taktığı 250 bin doların iadesini istemişti.

‘SÜREKLİ AŞAĞILANDI’

Faruk Bilen, nafaka ve alacak davalarının ardından bu defa eşi Çiğdem Sabancı’ya 75 milyonluk karşı boşanma davası açtı. Müvekkilinin evlilik birliğinin muhafazası konusunda bir eş olarak üzerine düşen tüm görevi eksiksiz yerine getirdiğini dava dilekçesinde belirten Faruk Bilen’in avukatı Handan Bakbak, “Müvekkil, eşi Çiğdem Sabancı tarafından maddi-manevi ağır mağduriyete uğramış, aşağılamalara maruz kalmıştır. Sabancı ailesinin 27 yıllık damadı olarak hiçbir şahsi birikim yapmamış, evlilik içi edinilmiş hiçbir malvarlığı da bulunmamaktadır. Müvekkil için aylık 250 bin lira nafaka ile 75 milyon tazminatın Çiğdem Sabancı’dan tahsilini talep ediyoruz” dedi.