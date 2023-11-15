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Sabancı’ların damadından 75 milyonluk boşanma davası

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#Erol Sabancı#Çiğdem Sabancı Bilen#Faruk Bilen
Sabancı’ların damadından 75 milyonluk boşanma davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 07:00

SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın işinsanı kızı Çiğdem Sabancı Bilen’in kişisel eşyalarını vermeden kendisini evden kovduğunu ve asılsız iddialarda bulunarak boşanma davası açtığını iddia eden 27 yıllık eşi Faruk Bilen, ağır mağduriyet yaşadığını ve yoksunluklara sürüklendiğini iddia ederek 250 bin liralık nafaka davası açmıştı.

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Faruk Bilen, nafaka davasının ardından yeniden mahkemeye başvurmuş ve kayınpederi Erol Sabancı’nın 27 yıl önce düğün hediyesi olarak kendisine taktığı 250 bin doların iadesini istemişti.

‘SÜREKLİ AŞAĞILANDI’

Faruk Bilen, nafaka ve alacak davalarının ardından bu defa eşi Çiğdem Sabancı’ya 75 milyonluk karşı boşanma davası açtı. Müvekkilinin evlilik birliğinin muhafazası konusunda bir eş olarak üzerine düşen tüm görevi eksiksiz yerine getirdiğini dava dilekçesinde belirten Faruk Bilen’in avukatı Handan Bakbak, “Müvekkil, eşi Çiğdem Sabancı tarafından maddi-manevi ağır mağduriyete uğramış, aşağılamalara maruz kalmıştır. Sabancı ailesinin 27 yıllık damadı olarak hiçbir şahsi birikim yapmamış, evlilik içi edinilmiş hiçbir malvarlığı da bulunmamaktadır. Müvekkil için aylık 250 bin lira nafaka ile 75 milyon tazminatın Çiğdem Sabancı’dan tahsilini talep ediyoruz” dedi.

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#Erol Sabancı#Çiğdem Sabancı Bilen#Faruk Bilen

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