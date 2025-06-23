Sabancı - Bilen boşanmasında yeni dava: Soyadından beni çıkarın

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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile iş insanı Faruk Bilen 1996 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 2 kız çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin mutlu giden evliliği son dönemlerde çekilmez bir hal alınca Çiğdem Sabancı, avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşi Faruk Bilen’e ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ ve ‘zina’ nedeniyle boşanma davası açtı. İddiaları reddeden Faruk Bilen de, Çiğdem Sabancı’ya 75 milyon liralık tazminat talepli karşı boşanma davası açtı.

500 BİN LİRA TAZMİNAT

İstanbul 17. Aile Mahkemesi’nde iki yıldır görülen dava 30 Nisan 2025 günü karara çıktı. Tarafların ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ olarak boşanmalarına karar veren mahkeme, Faruk Bilen’in boşandığı eşi Çiğdem Sabancı’ya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Faruk Bilen’in tazminat ve nafaka talebini ise reddetti. Çiğdem Sabancı’nın boşanma davasından kazandığı 500 bin liralık tazminatı, genç kızların eğitimi için Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlayacağı öğrenildi.

Çiğdem Sabancı Bilen ile 2 ay önce boşandığı Faruk Bilen bu defa ‘Bilen’ soyadı için davalık oldu. Boşanma davası henüz kesinleşmediği için nüfusta ‘Bilen’ soyadını kullanmaya zorunlu olarak devam ettiğini iddia eden Çiğdem Sabancı Bilen, ‘Bilen’ soyadının kaldırılması için ‘evlilik soyadının iptali’ davası açtı.

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‘KÜÇÜMSEMEYE YÖNELİK’

Dava süreciyle ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Faruk Bilen’in avukatı Handan Bakbak ise “Bu dava abesle iştigal. Zaten Çiğdem Hanım, daha Kasım 2023’te bize dava açtığında tüm sosyal medya hesaplarından, her yerden ‘Bilen’ soyadını sildi ve ‘Çiğdem Sabancı’ olarak ismini kullanmaya başladı. Bu dava da samimiyetsiz bir davadır. Müvekkilimi kamuoyu önünde aşağılamaya yönelik bir davadır. Zaten bu herkesin bildiği üzere kadın, kızlık soy ismini evliliğinde de kullanabilir. Evliliğinden sonra zaten doğal hakkıdır. Dolayısıyla böyle bir davayı açmanın anlamı yok. Henüz boşanma kararının gerekçeli kararı bile yazılıp tebliğ edilmemişken böyle bir dava işgüzarlıktır, müvekkili küçümsemeye yöneliktir” dedi.