Şaban ayı ibadetleri neler? Şaban ayının ilk günü neler yapılmalı?

Şaban ayının ilk günü ve Şaban ayında yapılabilecek olan ibadetler, bu ayın feyzinden yararlanmak isteyen Müslümanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Şaban ayının ilk günü ne yapılmalı sorusu ile bu ayda yapılabilecek olan ibadetler ve çekilecek olan tesbihler hakkında bilgi edinmek isteyen yüz binlerce Müslüman, buna göre ibadetlerine şekil verecek. Peki, Şaban ayında yapılacak olan ibadetler ve çekilecek tesbihler neler olmalı? İşte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Şaban ayının faziletleri hakkındaki Hadis-i Şerifleri

Şaban ayında yapılabilecek olan olan ibadetler, bu günün maneviyatını hissetmek isteyen birçok Müslüman tarafından araştırılıyor. Şaban ayında çekilecek tesbihler ile bu maneviyata erişmek isteyen pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Peki, Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte, Şaban ayı hakkında merak edilen bazı bilgiler

ŞABAN AYI NE ZAMAN?



Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 25 Mart tarihinde başlamaktadır. Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır;



İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.



Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.



Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED'İN (S.A.V) ŞABAN AYI HADİS-i ŞERİFLERİ



Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.



"Şaban benim ayımdır."



"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.



Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.



Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.



Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:



"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"



Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,



"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.





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Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.





Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.





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Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.





Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.





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Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,