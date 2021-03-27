Şaban ayının 15. gecesi ne zaman? Bugün şaban ayının kaçıncı günü? İşte Diyanet yanıtı

Bugün şaban ayının kaçı sorusu, ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Şaban ayının belirli günlerinde oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bugün şaban ayının kaçıncı günü sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün şaban ayının kaçı? İşte, o sorunun Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan resmi veriler ışığında cevabı ve Şaban ayının 15. gecesi hakkında detaylı bilgiler

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün, yani 26 Mart 2021 tarihi, şaban ayının 13. gününe tekabül etmektedir.

Şaban ayının 13,14 ve 15. günü, bu yıl 26-27-28 Mart tarihlerine denk gelmektedir. Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 14 Mart tarihinde başlamaktadır. Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır;



İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.



Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.



Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.

ŞABAN AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 15. gecesi 28 Mart Pazar günü idrak edilecek. O gün de oruç tutularak ibadetler yerine getirilebilecek.

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