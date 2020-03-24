Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayının ilk gecesinde oruç tutulur mu?

Şaban ayı ne zaman başlayacak? sorusu 11 ayın sultanı Ramazana sayılı günler kala gündeme geldi. Mübarek üç aylardan ikincisi olan şaban ayında ibadetlerini idrak edecek olanlar, şabanın ilk gecesi nasıl namaz kılınır sorusuna Diyanet bilgisine göre yanıt arıyor. İşte, Şaban ayı tarihi ve şaban ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

ŞABAN AYININ İLK GECESİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.