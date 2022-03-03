Şaban ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2022 Şaban ayı tarihi

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Üç ayların Recep ayı ile başlamasıyla birlikte Şaban ayı araştırmaları hız kazanmaya başladı. Müslüman alemi için önemli olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, Diyanet takvimine göre 2022 Şaban ayı tarihleri...

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

4 Mart 2022 Cuma günü Recep ayının bitişiyle birlikte üç ayların devamı olan üç aylar başlamış olacak. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

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ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

Hz. Peygamber, Şaban ayını, 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.