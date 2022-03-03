Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şaban ayı ne zaman başlıyor? Diyanet 2022 Şaban ayı tarihi

#Şaban Ayı#Şaban Ayı Ne Zaman#Şaban Ayı Ne Zaman Başlar
Şaban ayı ne zaman başlıyor Diyanet 2022 Şaban ayı tarihi

Şaban ayı, Diyanet takvimi aracılığıyla görüntülenebiliyor. Müslüman aleminin ibadetlerini gerçekleştireceği üç aylardan bir olan Şaban ayı ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Recep ayının son bulmasıyla birlikte Şaban ayı başlamış olacak. Peki, Şaban ayı ne zaman 2022? İşte Diyanet takvimine göre dini günler...

Haberin Devamı

Üç ayların Recep ayı ile başlamasıyla birlikte Şaban ayı araştırmaları hız kazanmaya başladı. Müslüman alemi için önemli olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, Diyanet takvimine göre 2022 Şaban ayı tarihleri...

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

4 Mart 2022 Cuma günü Recep ayının bitişiyle birlikte üç ayların devamı olan üç aylar başlamış olacak. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

Haberin Devamı

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

Hz. Peygamber, Şaban ayını, 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şaban Ayı#Şaban Ayı Ne Zaman#Şaban Ayı Ne Zaman Başlar

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin