Gündem Haberleri

Sabahattin Ali’nin hayatı için perde açılıyor

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:00

Türk edebiyatına ölümsüz eserler bırakan Sabahattin Ali’nin hayatı, ‘Görecek Günler Var Daha’ adlı tiyatro oyunuyla sahneye hazırlanıyor.

Nova Productions ve Kadıköy Eğitim Sahnesi tarafından oyunun prömiyeri yarın saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Sahnede Sabahattin Ali, çocukluk günlerinden son anlarına kadar yaşadıklarını tekrar gözden geçirecek. Tüm hayatı, seyirci ile buluşacak.

Barbaros Uzunöner’in yazdığı ‘Görecek Günler Var Daha’da Sabahattin Ali rolünü Utku Çetin canlandırıyor. Reji Batuhan Baygın’a, dramaturji Özlem Dilan Atakul’a, dekor ve kukla tasarımı Efe Arslan’a, kostüm tasarımı Neşe Hatun’a, ışık tasarımı Bora Ediz’e, müzik tasarımı Umut Mert Dabager’e, afiş tasarımı Adem Sanin’e ait olan oyunun reji asistanlığı görevini de Selen Genel üstlendi.

Oyun yarınki prömiyerin ardından İstanbul’da 18 Aralık’ta saat 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde, 24 Aralık’ta saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 15 Ocak 2026’ta saat 20.30’da İzmir Konak Ege Üni. A.K.M. Yunus Emre Salonu’nda sahnelenecek.

