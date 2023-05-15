Sabaha kadar sandık mesaisi

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CHP Genel Merkezi, sandık sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte partililerle dolmaya başladı. Anadolu Ajansı’nın ilk verilerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranının düşük olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın merkezinde gazetecilerin karşısına çıktı. Her iki başkan da kendilerine ulaşan ıslak imzalı tutanakları göstererek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu belirtti. Yavaş ve İmamoğlu’nun açıklamalarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de izledi. Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından, “Öndeyiz” paylaşımı yaptı. CHP Genel Merkezi’nde seçimler için oluşturulan basın merkezinde yerli ve yabancı onlarca gazeteci görev yaptı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, zaman zaman gazetecilere Genel Merkez’de kısa açıklamalar yaptı.

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12. KATTA İZLEDİ

Açıklamaların ardından genel merkez ittifak ortağı partililerin akınına uğradı. Genel Merkez’in yanında oluşturulan alanda toplanan partililer davul zurna eşliğinde halay çekerek zafer sloganları attılar. Seçimlerin sonucuna göre Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı bir platform da hazırlandı. Ses sistemleri kuruldu. Sonuçlar beklenmeye başladı. Kılıçdaroğlu ise seçim sonuçlarını Genel Merkez’in 12. katındaki makam odasında kurmaylarıyla birlikte izledi. Sık sık ittifak ortağı liderlerle değerlendirmeler de yaptı. Polis. CHP Genel Merkezi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

‘İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ’









Millet İttifakı liderleri gecenin ilerleyen saatlerinde hep betaber basının önüne çıktılar. Kılıçdaroğlu burada özetle şunları söyledi: “Gençlerin ve kadınların yüksek katılımı dolayısıyla son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi için ayrıca memnuniyet vericidir. Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa, başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız, herkes bunu görecek. Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki, Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. Mutlaka ama mutlaka kazancağız, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.”

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VERİLEN HER OYUN PEŞİNDEYİZ









İYİ Parti Genel Merkez binasının önünde bir vinç üzerinde dev bir ekran kurdu. Partiye gelen seçmenler, gelişmeleri bu ekrandan takip etti. Partideki basın mensupları ise Genel Merkez’in girişinde bulunan televizyonlardan gelişmeleri izledi. İYİ Parti’de önceki seçimin aksine daha sakin bir görüntü vardı. Az sayıda seçmenin Genel Merkez’e gelmesi dikkat çekti. Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullanmasının ardından başkente giderek bütün gelişmeleri makam odasından takip etti ve gece boyunca kurmayları ile istişarede bulunup son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Akşener gece 23.00 sıralarında attığı Twitter mesajıyla “Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! Kazanıyoruz!” dedi.

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İMAMOĞLU: İTİRAZ METODU GELİŞTİRMİŞLER









MİLLET İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İmamoğlu ve Yavaş, gece boyu sık sık kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Saat 22.30 sıralarında yapılan açıklamada İmamoğlu, “Bütün kurumları sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur. Manipüle etmeye hiç yoktur. Yüksek Seçim Kurulu verileri üzerinden kendi sandıklarımızın verilerini takip ediyoruz. Biz özellikle rakip ittifakın itirazıyla beraber engellenen sandık verilerimizin bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar olduğunu görüyoruz. Çünkü önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var. Böyle bir strateji geliştirilmiş. Saygı duyuyoruz” dedi.