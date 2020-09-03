Sabaha kadar canla başla uğraşıp yangını söndürdüler

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Karca Köyü Örencik Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek oldu.

Yangın saat 01.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınırken, 20 dönümlük alanda soğutma çalışmaları da sabah saatlerine kadar sürdü. Ekipler, gizli alevlenmeyi önlemek amacıyla bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

CANLA BAŞLA ÇALIŞTILAR, YORGUNLUKLARINI UZANARAK ATTILAR

Dün akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar canla başla söndürme çalışmalarına katılan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle yorgunluklarını uzanarak attı. Sabaha kadar uykusuz kalan bazı personeller ise bölgedeki yeşil alanlarda uyudu.