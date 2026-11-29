İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2026 11:57
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde sahilde ölü yavru yunus bulundu. Vatandaşların fark ettiği yunus cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Eceabat’ta sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında hareketsiz halde duran bir yavru yunus olduğunu fark etti.
Ölen yunus balığı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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