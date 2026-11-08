×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sabah yürüyüşünde acı manzara: Datça'da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla Datça#Sahil Güvenlik#Ceset Bulundu
Sabah yürüyüşünde acı manzara: Datçada sahilde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 14:14

Muğla, Datça Karaköy Mahallesi'nde yürüyüşe çıkanların ihbarıyla sahile yönlendirilen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp'a sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Karaköy Mahallesi Körmen Sahili'nde saat 08.30 sıralarında yürüyüş yapanlar, yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME YAPILACAK

İncelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından erkek cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınSon dakika: İstanbulda Hezarfen Havalimanında eğitim uçağı pistten çıktıSon dakika: İstanbul'da Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktıHaberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla Datça#Sahil Güvenlik#Ceset Bulundu

BAKMADAN GEÇME!