MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSabah uyandıklarında gördüler! Korkutan yarıklar
GeriGündem Sabah uyandıklarında gördüler! Korkutan yarıklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar) (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Sabah uyandıklarında gördüler! Korkutan yarıklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sabah uyandıklarında gördüler! Korkutan yarıklar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi, Kırkgöz Mahallesi'nde 60 santimetre genişliğinde, 500 metre uzunluğunda göçük ve yarıklar oluştu. Mahallede yaşayan Emin Duymuş, ''28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim'' dedi.

Kırkgöz'de sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, yaklaşık 60 santimetre genişliğindeki ve 500 metre uzunluğundaki göçük ve yarıklarla karşılaştı. Tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yarığın büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekiplerince göçük ve yarıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah uyandıklarında gördüler Korkutan yarıklar
Mahallede yaşayan Emin Duymuş, yarıklara karşı önlem alınmasını isteyerek, "28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim. Gerekli yerlere bildirildi, tutanaklar tutuldu. Buraların kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sabah uyandıklarında gördüler Korkutan yarıklar
Bolvadin'in Şıhlar, Akçeşme ve Konak mahallelerinde geçen yıl da yarıklar oluşmuştu. Mayıs ayında ise Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazileriyle, yine Kırkgöz Mahallesi yolunda çukur oluşmuştu.

Sabah uyandıklarında gördüler Korkutan yarıklar

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi