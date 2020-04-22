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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Sabah saatlerinde görüntülendi! Yoğun trafikte bunu da yaptılar

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İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu'na katılımda yoğun trafiği gören sürücüler, geri manevra yaparak yan yola geçti. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücülerin bulundukları yolda daha fazla yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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  • Küçükçekmece D-100 Karayolundaki yoğunluktan kaçma için trafiği tehlikeye attılar
  • Küçükçekmece D-100 Karayolundaki yoğunluktan kaçma için trafiği tehlikeye attılar
  • Küçükçekmece D-100 Karayolundaki yoğunluktan kaçma için trafiği tehlikeye attılar
  • Küçükçekmece D-100 Karayolundaki yoğunluktan kaçma için trafiği tehlikeye attılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

D-100 Karayolu Topkapı istikameti Cennet Durağı mevkiinde sabah saatlerinde arıza yapan bir yolcu otobüsü yoğunluğa neden oldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100'deki trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler kuralları hiçe sayarak D-100'de geri manevra yaparak yan yola girdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokan sürücüler bulundukları yolda daha fazla yoğunluk oluşmasına neden oldu.

E-5te pes dedirten sürücü
E-5'te 'pes' dedirten sürücü

 

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