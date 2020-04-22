Sabah saatlerinde görüntülendi! Yoğun trafikte bunu da yaptılar

D-100 Karayolu Topkapı istikameti Cennet Durağı mevkiinde sabah saatlerinde arıza yapan bir yolcu otobüsü yoğunluğa neden oldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100'deki trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler kuralları hiçe sayarak D-100'de geri manevra yaparak yan yola girdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokan sürücüler bulundukları yolda daha fazla yoğunluk oluşmasına neden oldu.