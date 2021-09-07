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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - 
Haber Giriş: 07.09.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Sabah saatlerinde evden çıkıp geri dönmedi! Kayıp alzheimer hastası kadın aranıyor

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Sabah saatlerinde evden çıkıp geri dönmedi! Kayıp alzheimer hastası kadın aranıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde evden çıkan alzheimer hastası Emine Uyar (67) bir daha geri dönmeyince, yakınlarının ihbarıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı İverönü köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Uyar, saat 03.00 sıralarında köydeki evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Uyar'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Yakınları, köylüler ve jandarma ekipleri Uyar'ı bulmak için köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yapılan aramalarda Uyar'ın izine rastlanmadı.

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