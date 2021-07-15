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Gündem
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Sabah saatlerinde 5 katlı binada korkutan yangın! Böyle kurtarıldılar

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İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın birinci katındaki tekstil firmasına ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın üst katlarındaki dairelerde oturan aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Yangın Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 74/2 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki tekstil firmasına ait depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı daha sonra da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sabah saatlerinde 5 katlı binada korkutan yangın Böyle kurtarıldılar

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. İtfaiye ekipleri binanın birinci katındaki iş yerinin demir kapılarını elektrikli testere ile keserek açtı. Bu sırada üst katlardaki dairelerde oturan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 8 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti.

Sabah saatlerinde 5 katlı binada korkutan yangın Böyle kurtarıldılar

Tahliye edilenler arasında bulunan 1 kadın ambulansta ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürdürülüyor.

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