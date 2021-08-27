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Gündem
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Sabah neye uğradığını şaşırdı! Sarıyer'de 'pes' dedirten hırsızlık

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İstanbul Sarıyer'de Ali Kaymaz isimli vatandaşın, otomobiline taktırmak için 6 bin liraya satın aldığı motor 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay dün sabah saat 06.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kaymaz, otomobiline taktırmak için 6 bin liraya yeni bir motor satın aldı. Kaymaz, motoru evinin önüne bıraktı. Sabah uyandığında motorun yerinde olmadığını fark eden Kaymaz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Sabah neye uğradığını şaşırdı Sarıyerde pes dedirten hırsızlık

Görüntülerde kamyonetle gelen 2'si kadın 3 kişinin motoru çaldığını gördü. Ali Kaymaz, hırsızların bulunması için şikayetçi oldu.
Sabah neye uğradığını şaşırdı Sarıyerde pes dedirten hırsızlık

Ali Kaymaz, "Dün arabanın motor bloğu çatlamıştı, gittik aynı motordan aldık. İçeri girdim. Bir çıktım motor bloğu yok, çalmışlar. Adam kamyonetle buraya yanaşıyor, motoru iki bayan taşımaya çalışıyor ama burada düşürüyorlar. Sonra adam iniyor arabadan tek başına kaldırıp yüklüyor. Motor zaten çok ağır, ben tek başıma değil, üç kişi kaldıramadık. İki yüz elli, üç yüz kilo var rahat. Adam kamyonete atıp götürüyor" dedi.

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