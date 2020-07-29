Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sabah namazı saati kaçta? İşte kılınışı

Sabah namazı her gün kılınan vakit namazları arasında bulunuyor. Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır soruları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekat olan sabah namazı, öğle namazından önce kılınıyor. 30 Temmuz’da İstanbul için imsak vakti 04:04’ten itibaren başlıyor. İşte İl il sabah namazı vakitleri ve namazın kılınışı…

SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı 2 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplan 4 rekattır.

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SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

İKİ REKAT SÜNNETİNİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunu

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir.

İKİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

İKİ REKAT FARZIN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail’in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve “Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.” (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.