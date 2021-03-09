Sabah ezanı kaçta okunuyor? İl il sahur-imsak saati

Sabah ezanının kaçta okunduğu ve imsak vakti, Miraç Kandili orucunu tutacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç tutan Müslümanlar imsak vaktinin ardından akşam namazına kadar orucu bozan şeylerden uzak duruyorlar. İstanbul imsak vakti 05:53, Ankara imsak vakti 05:38, İzmir imsak vakti 06:03 olacak.

SABAH EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul imsak vakti: 05:53 Güneş vakti: 07:17

Ankara imsak vakti: 05:38 Güneş vakti: 07:01

İzmir imsak vakti: 06:03 Güneş vakti: 07:24

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SABAH EZANI OKUNMAYA BAŞLADIĞINDA YEME İÇMEYE KISA BİR SÜRE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.