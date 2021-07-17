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Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR - Murat KÜÇÜK (DHA)
Haber Giriş: 17.07.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Sabah erken saatlerde başladı... TEM geçişlerinde geçişinde 'bayram' yoğunluğu

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Sabah erken saatlerde başladı... TEM geçişlerinde geçişinde 'bayram' yoğunluğu

Uzun Kurban Bayramı tatili öncesinde yollara düşen vatandaşlar özellikle ana yollarda ve otoban girişlerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sebebiyle sürücüler, 50-60 kilometre hızla ilerleyebildi. TEM'in Bolu geçişinde de 'bayram' trafiği görüldü.

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirecek olanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle sabah erken saatlerde Körfez ve Derince geçişlerinde ulaşım aksadı. 

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, dün mesai bitiminin ardından yollarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Sabah erken saatlerde ise TEM yolu ve D-100 kara yolu Kocaeli geçişlerinde belirli aralıklarla yoğunluk yaşandı.

Özellikle TEM yolu Körfez ve Derince ilçe geçişinde sürücüler, 50-60 kilometre hızla ilerledi.

Sabah erken saatlerde başladı... TEM geçişlerinde geçişinde bayram yoğunluğu

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Gültepe ve Korutepe tünellerinde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik, bu noktada da yavaşladı. D-100 yolu İzmit geçişinde ise şehir içi trafikle birlikte yoğunluk yaşandı.

 

TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE 'BAYRAM' TRAFİĞİ

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar nedeniyle TEM yolunun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu.

Sabah erken saatlerde başladı... TEM geçişlerinde geçişinde bayram yoğunluğu

Trafik, bazı noktalarda durma noktasına geldi. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda yoğunluğun, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması tahmin ediliyor.

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