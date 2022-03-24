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Saatlerce iz sürdü, çalınan atını buldu! Atla markete girmiş

#Antalya#Aksu#At

Antalya’da Koray Şahin, bahçesinden çalınan 150 bin TL değerindeki 'Rahvan' cinsi hamile yarış atını saatlerce iz sürerek buldu. Atı çalan şüphelinin karayolunda atın üzerindeki anları ve atla markete girmesi kameralara yansıdı. 8 saatlik takibin ardından atına kavuşan Koray Şahin, “Sabahtan beri yollardayım ama buluncaya kadar da durmazdım” dedi.

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Serik ilçesi, Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Şahin bir ize ulaşamadı. Koray Şahin’e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü.

Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı. Yaklaşık 8 saat boyunca arayan Şahin, atını Kepez ilçesi, Baraj Mahallesi’nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu. Atını bitkin ve nalları çıkmış şekilde bulan Şahin, ağabeyinin getirdiği kamyonetle atını evine götürdü. 5 yaşında ve 3 aylık hamile olan atının durumundan büyük üzüntü duyan Şahin tedavi için hemen evine veteriner çağırdı.

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Saatlerce iz sürdü, çalınan atını buldu Atla markete girmiş

MARKETE ATLA GİRDİ

Şahin, atını çalan şüphelinin uğradığı güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Görüntülerin birinde şüphelinin alışveriş yapmak için atla markete gittiği görüldü.

Saatlerce iz sürdü, çalınan atını buldu Atla markete girmiş

YAVRUYKEN BÜYÜTTÜ

Atını 7 aylık yavruyken aldığını dile getiren Koray Şahin, “Benim için çok değerli, bir atı yetiştirmek zaten kolay değil. Bizim evladımız gibi. Bu sabah kalktığımda 2 yaşındaki kızımla atlara bakmaya gittik. 2 atımdan birinin yerinde olmadığını gördüm. Sağa sola baktık bulamadık. Daha sonra sosyal medyada bir atın görüntüsü geldi, Aksu ilçesine doğru giderken. Görüntülerden atın benim olduğunu gördüm” dedi.

Saatlerce iz sürdü, çalınan atını buldu Atla markete girmiş

"BULMADAN EVE GİTMEZDİM"

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Hemen atını aramaya koyulduğunu ifade eden Şahin, “Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde bulduk. Sabahtan beri yollardayım. Buluncaya kadar durmazdım. Atı gören herkes sosyal medyada paylaştı. O görüntülerle son görüldüğü yerin yakınında bulduk. Allah’ıma şükürler olsun kavuşabildik. Oğlumda beni bulmadan bırakmazdı. Atın at denecek hali kalmış yorgun ve bitkin. Çalan kişiden şikayetçi olacağız” diye konuştu.

Saatlerce iz sürdü, çalınan atını buldu Atla markete girmiş

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#Antalya#Aksu#At

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