Saatler sonra gelen mucize! Elif, Hamit ve babası enkazdan sağ çıkarıldı

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremde bin 121 kişi hayatını kaybetti. Birçok çevre ilde binalar yıkılırken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Malatya'nın İsmetiye Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında önce Elif (7) ve Hamit Taneli (14) kardeşleri, 20 dakika sonra da babaları Murat Taneli’yi (60) sağ çıkardı.

DHA muhabiri Eraydın Aytekin, gelişmeleri şöyle aktardı:

Gözümüzü nereye çevirsek, yıkılmış bir bina enkaz görmek mümkün. Şu anda bulunduğumuz yer İsmetiye Mahallesi. Az önce 7 yaşındaki Elif ve 12 yaşındaki Hamit enkazdan çıkarıldı.

3 KİŞİ DAHA KURTARILMAYI BEKLİYOR

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Enkazın altında kalan kişilerin amcası olduğunu söyleyen bir kişi, "3'ü de sağ, kurtarılmayı bekliyorlar." dedi.

Burada çok sayıda bina yıkıldığı için ekipler nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda. Hemen hemen her bina da ekiplerin yoğunlaşığ gitmeye çalıştığını söyleyelim. 2 çocuğun az önce canlı olarak çıkarıldığı enkazda 3 kişinin daha olduğunu ve çıkarılmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtelim.

Malatya'da çok panik var demiştim. Depremin üzerine hava koşulları durumu daha da ciddileştirmiş durumda. Vatandaşlar, enkazlardaki odunları yakarak kendilerini ısıtıyor. Aynı zamanda valilik, barınmaya müsait yerleri vatandaşların kullanımına açtı. Şu anda AFAD ve Kızılay çadır kurarak vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.