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Saatler önce koruma saatler sonra cinayet

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#Eser Karaca#Atilla Ayıntaplı#Cinayet
Saatler önce koruma saatler sonra cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:00

Tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karaca’nın başvurusu üzerine olaydan saatler önce Ayıntaplı hakkında 4. kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş’ta Atilla Ayıntaplı (44), dün öğle saatlerinde pompalı tüfekle boşandığı eşi Eser Karaca’nın (42) çalıştığı özel hastaneye gitti. Ayıntaplı ve Karaca arasında hastane koridorunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Eser Karaca merdivenlerden inerek kaçmaya başladı. Bu sırada Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca’ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Hastanede panik yaşanırken, Eser Karaca vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yerde kaldı. Hemen hastanenin acil servisine alınan ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SİLAHI ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Atilla Ayıntaplı ise olayda kullandığı silahı atıp hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayıntaplı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

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Öte yandan Eser Karaca’nın, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Atilla Ayıntaplı hakkında 2019’da 1 kez, 2025’te de 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Karaca’nın eski eşi hakkında 4’üncü kez uzaklaştırma kararı için önceki gün avukatı aracılığıyla adliyeye başvurduğu ve dün olaydan saatler öncesinde de Atila Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

 

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#Eser Karaca#Atilla Ayıntaplı#Cinayet

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