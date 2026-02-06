Saatler 04.17'de durdu! 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti... Birçok ilden anma töreni düzenlendi

Haberin Devamı

ADIYAMAN



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.





Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.





Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.



GAZİANTEP



Merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ünün yıkıldığı ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.





Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve vatandaşlar site önünde yapılan anma programına katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, okunan selanın ardından dualar edildi.

Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.





Tevfik Temelli Caddesi'ndeki Sümerpark girişinde toplanan vatandaşlar, meşale yakarak saygı duruşunda bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, programdaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Ağbaba, deprem gerçeğini gerekli dersler çıkarılana kadar unutturmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için temsili alana karanfil bırakıldı.



KAHRAMANMARAŞ

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Kaymakamlık tarafından hazırlanan deprem konulu sinevizyon gösterimi sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Belediye Başkanı Haydar İkizer'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.

İlçede hayatını kaybedenler için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba ikramlarda bulunuldu.

Anma programı, depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.





"BU ACI HİÇBİR ZAMAN İÇİN TARİF EDİLEBİLECEK ACI DEĞİL"

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Hançer, AA muhabirine, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.



HATAY

Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.





