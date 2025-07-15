Saat saat milletin zaferi... Bir direnişin kronolojisi: 15 Temmuz 2016

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 06:54
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Asker ve sivil 253 kişinin şehit edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı girişim, Türk milletinin direnişinin de etkisiyle 24 saat içinde bastırıldı. Peki darbeciler ilk hamleyi nerede, ne zaman yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletin karşısına ilk nerede çıktı, İstanbul'a ne zaman geldi? İşte dakika dakika Türkiye'nin ateşten gecesi...