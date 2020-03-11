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Musa Kesler
Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Saat bilmecesi

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Saat bilmecesi
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Sultan 2. Abdülhamid’e ait cep saatinin açık arttırmayla satışı bir bilmeceye döndü. Açık arttırmayı yapan mezat galerisine göre, müzayedede saate en yüksek teklifi veren alıcı son anda vazgeçti. Çünkü saati satmak isteyen iki kardeş arasında sorun çıktı. Ancak bu kişi, haberlerde saati aldığı iddia edilen kişi değildi. Hatta bu kişi müzayedeye hiç katılmamıştı.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid’e ait olduğu belirtilen altın bir cep saatinin satışıyla ilgili süreç, Sultan’ın okumayı çok sevdiği Sherlock Holmes’ün kahramanı olduğu polisiye hikâyeleri aratmayan bir gizem perdesine büründü. Saat, birkaç gün önce müzayedede açık arttırma usulüyle satışa çıkmıştı. Açık arttırma neticesinde saate en yüksek 1 milyon 100 bin lira teklif geldi. Daha sonra da saatin bu teklifi veren Ankaralı bir holding patronuna satıldığı haberleri çıktı. Bu haberlerden bir gün sonra mezat galerisi, “Altın cep saatinin müzayedede satışı yapılmamıştır” açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından da saatin akıbeti merak konusu oldu. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre, saat gerçekten de satılmadı. Saati almak için en yüksek teklifi veren kişi son anda saati almaktan vazgeçti. Çünkü saati satışa çıkaran iki kardeş arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Bu durumu öğrenen teklif sahibi de satıştan çekildi.

Saat bilmecesi

TEKRAR SATIŞA ÇIKARILACAK

Ancak bu süreçte yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Müzayedede en yüksek teklifi vererek saati aldığı iddia edilen kişinin aslında müzayedeye hiç katılmadığı, herhangi bir teklifinin de olmadığı anlaşıldı. Galeri bu ismin nasıl ortaya atıldığında dair fikirlerinin olmadığını söyledi. Satılmayı bekleyen saat halen galeride. Saatin sahibi iki kardeş arasındaki anlaşmazlık giderildikten sonra yeni bir müzayede ile tekrar satışa çıkarılacak.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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