Saat 9'u 5 geçe hayatı durduran sevgi

Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’nci ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anmak için Türkiye’nin dört bir yanında törenler düzenlendi. Atatürk’ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’nın harem bölümündeki 71 numaralı oda yine ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk’ün kişisel eşyaları ile üzerine Türk bayrağı serili yatağının bulunduğu odayı ziyaret edenlerden bazıları gözyaşlarını tutamadı. Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 9’u 5 geçe tüm yurtta sirenler çaldı. Herkes 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İSTANBUL’DA İKİ TÖREN

İstanbul’da iki ayrı resmi anma töreni yapıldı. İlk tören Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda oldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da anma etkinliği yapıldı. Törenlere katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Dolmabahçe Sarayı’na giderek Atatürk’ün vefat ettiği odayı ziyaret etti. Yeşilköy’den havalanan polis helikopteri saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı üzerine geldi. Sirenler çalmaya başladığında helikopter 2 dakika boyunca hareketsiz kaldı. Atatürk için Dolmabahçe Bezmi Âlem Valide Sultan Camisi’nde mevlit okutuldu. İBB ekipleri lokma dağıttı.

ANITKABİR’E KOŞTULAR

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istiratgahı Anıtkabir de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Devlet erkanının ziyaretinin ardından Anıtkabir sivil ziyaretçilere açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir’deki hoparlörlerden Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nun ses kaydı verildi.