'Saat 8 itibarıyla sonuçlar belliydi' DEVA Partili Şahin: İlk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı

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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in Artı TV'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Pek çok oluşumu yanına aldığı halde yüzde 50’nin altında kalmış. Asıl kaybeden şu an itibari ile iktidar ama benim gördüğüm sanki muhalefetin ocağı yanmış gibi bir hal var.

Çok net değil bizde de vardı son anketlerde hiçbirinde bizde yaptırmış olduğumuz anketlerde Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu.

Bunu CHP’li dostlarımız da biliyor, Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı. Son bir haftalık, özellikle mitinglerden kaynaklı olan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu.

'SON DERECE YANLIŞTI'

Bu olumlu havadan etkilenerek sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı. Bu somut verilerle ikinci tura kalan bir seçimdi. Ben de CHP Genel Merkezindeydim saat sekiz itibari ile sonuçlar üç aşağı beş yukarı belliydi.