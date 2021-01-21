Saat 21.21 anlamı nedir, ne demek? 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü Twitter'da gündem oldu!

21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21 Whatsapp ve sosyal medya platformlarında mesaj atma yoğunluğu yaşandı. Twitter'da akım haline gelen 21.21 paylaşımlarına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Yıllardır bilinen saat 21.21 ise çoğu kişiye göre yeni biri ile tanışma anlamına geliyor.

SAAT 21.21 ANLAMI NEDİR?

Twitter'da yer alan paylaşımlara göre, 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'de atılan mesajla sosyal medya kullanıcıları hayatlarında bir şeylerin değişmesini diliyorlar.

Öte yandan saat 21:21 anlamı insanın geleceğine bakması, geleceğine baktığında sevdiğini görmesi ve bu durumdan ötürü mutlu olduğu anlamını taşır. 21.21 saati gelecek ve gelecek hayalleri ile ilgilidir. Bu hayaller gerçekçidir, ciddidir ve büyüktür. Kişiler için önem arz eder.

Eğer hayatınızda biri yoksa saat 21.21 size ruh eşinizi getiriyor olabilir. Eğer hayatınızda biri varsa 21.21'in anlamı sizin için yeni kurulacak dostluklar demektir. Bu kişi ile uzun yıllar dostluğunuzun süreceği anlamına gelir.

Sevgilizin yoksa daha önceden hiç tanımadığınız birinin hayatına girmesi demektir.