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Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.05.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Saat 11'i bekleyemedi, sokağa çıktı

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Saat 11'i bekleyemedi, sokağa çıktı
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Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişilere bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü.

Şişli'de Kadırgalar Caddesi'nde saat 09.30'da sokağa çıkan bir vatandaş, "Ben bugün bir saat erken çıktım. Hoş görürler diye düşündüm" dedi. Adını ve yaşını söylemeyen vatandaş elindeki posetiyle yoluna devam etti.

 

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