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Saadet’ten sıra boykotu

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#Saadet Partisi#Sıra
Saadet’ten sıra boykotu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 07:00

Meclis’in tatile girdiği dönemde grup oluşturan SP’ye Genel Kurul’da orta sıralarda yer verildi. Diğer partiler gibi “yelpaze” düzeniyle ön sırada bulunmak isteyen SP milletvekilleri, taleplerini Meclis Başkanlığı’na iletmişti. TBMM Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında uzlaşma sağlanamadı.

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Başkanlık Divanı, tüm partilerden üyelerin katılımıyla bir komisyon oluşturdu. Komisyonun oturma düzeniyle ilgili gelecek haftaya kadar karar alması bekleniyor.

Saadet’ten sıra boykotu

SP’liler de sorunun yasama yılının açılışından önce çözülmemesi nedeniyle dün Genel Kurul’da eylem yaptı. SP milletvekilleri, Genel Kurul’da kendilerine ayrılan bölüm yerine Başkanlık Divanı’nın yanındaki komisyon sıralarına oturdular. SP Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis İçtüzüğü’nden kaynaklanan haklarını istediklerini söyledi.  

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#Meclis#Saadet Partisi#Sıra

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