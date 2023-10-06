Saadet’ten sıra boykotu

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Başkanlık Divanı, tüm partilerden üyelerin katılımıyla bir komisyon oluşturdu. Komisyonun oturma düzeniyle ilgili gelecek haftaya kadar karar alması bekleniyor.

SP’liler de sorunun yasama yılının açılışından önce çözülmemesi nedeniyle dün Genel Kurul’da eylem yaptı. SP milletvekilleri, Genel Kurul’da kendilerine ayrılan bölüm yerine Başkanlık Divanı’nın yanındaki komisyon sıralarına oturdular. SP Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis İçtüzüğü’nden kaynaklanan haklarını istediklerini söyledi.