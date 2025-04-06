×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saadet’ten ‘boykot’ eleştirisi

Güncelleme Tarihi:

#SAADET Partisi#Mahmut Arıkan#Boykot
Saadet’ten ‘boykot’ eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 07:00

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Mahmut Arıkan, “Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafı, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi, biz yanlış buluyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Arıkan, partisinin dünkü il başkanları ve il müfettişleri toplantısında özetle şöyle dedi: “Diploma gündemiyle başlayan, tutuklama işlemiyle devam eden ‘turpun büyüğü’ mesajlarıyla yükseltilen politik gerginlik bugün de devam ediyor. Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de biz kurtaracağız. Ülkede bir haftadır boykot tartışması sürüyor. Şimdilerde hükümet ve anamuhalefet, ‘boykot’ gündeminde ortak, fakat boykot listesinde karşıt konumdalar. Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi biz yanlış buluyoruz. Hükümetin yanlışlarını millete anlatmak yerine, milletin firmalarına, şirketlerine, markalarına ‘yanlış yapmayı’ da doğru bulmuyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#SAADET Partisi#Mahmut Arıkan#Boykot

BAKMADAN GEÇME!