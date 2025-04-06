Saadet’ten ‘boykot’ eleştirisi

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Arıkan, partisinin dünkü il başkanları ve il müfettişleri toplantısında özetle şöyle dedi: “Diploma gündemiyle başlayan, tutuklama işlemiyle devam eden ‘turpun büyüğü’ mesajlarıyla yükseltilen politik gerginlik bugün de devam ediyor. Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de biz kurtaracağız. Ülkede bir haftadır boykot tartışması sürüyor. Şimdilerde hükümet ve anamuhalefet, ‘boykot’ gündeminde ortak, fakat boykot listesinde karşıt konumdalar. Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi biz yanlış buluyoruz. Hükümetin yanlışlarını millete anlatmak yerine, milletin firmalarına, şirketlerine, markalarına ‘yanlış yapmayı’ da doğru bulmuyoruz.”