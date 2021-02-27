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Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Saadet’in uzay görüşü: Yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu Ay’da olmaktır

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Saadet’in uzay görüşü: Yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu Ay’da olmaktır
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Saadet Partisi, hükümetin açıkladığı ‘Milli Uzay Programı’nı değerlendirdiği raporunda kendi uzay hedefini de ortaya koydu.

Raporda, en önemli adımın Ay’a üs kurup uzaya aydan açılmak olduğu belirtildi. Raporda, yapılması gerekenler de özetle şöyle sıralandı: “Uzayla ilgili en önemli adım Ay’a üs kurulmasıdır. Yani uzaya Ay’dan açılmaktır. ‘Ay, uzaya/yıldızlara açılan kapı’dır (The Moon, Gateway to the Stars). Türkiye’nin uzay yarışında yerini alarak yetişmiş eleman eksiğini azaltması ve sanayisini geliştirmesi gerekmektedir. Yeryüzünde adaleti tesis etmenin en kestirme ve emin yolu, gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktır. Bunun da en kestirme yolu Ay’da olmaktır. Çünkü Ay, uzaya açılan koridordur.”

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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