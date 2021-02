Saadet’in uzay görüşü: Yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu Ay’da olmaktır

Raporda, en önemli adımın Ay’a üs kurup uzaya aydan açılmak olduğu belirtildi. Raporda, yapılması gerekenler de özetle şöyle sıralandı: “Uzayla ilgili en önemli adım Ay’a üs kurulmasıdır. Yani uzaya Ay’dan açılmaktır. ‘Ay, uzaya/yıldızlara açılan kapı’dır (The Moon, Gateway to the Stars). Türkiye’nin uzay yarışında yerini alarak yetişmiş eleman eksiğini azaltması ve sanayisini geliştirmesi gerekmektedir. Yeryüzünde adaleti tesis etmenin en kestirme ve emin yolu, gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktır. Bunun da en kestirme yolu Ay’da olmaktır. Çünkü Ay, uzaya açılan koridordur.”