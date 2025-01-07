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Sadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı

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#Yasa Dışı Bahis Soruşturmaları#Saadetin Saran#Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Sadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 23:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında iş insanı Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahse karşı yürüttüğü soruşturmalar sürüyor. Başsavcılık tarafından iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, mevcut dosyanın gidişatı gereği Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

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#Yasa Dışı Bahis Soruşturmaları#Saadetin Saran#Yurt Dışına Çıkış Yasağı

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