Saadet’e yeni lider

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Kongre salonuna, “bilge lider” sloganları eşliğinde partililerin alkışlarıyla giren 83 yaşındaki Temel Karamollaoğlu, hem yaşı hem de giderek kronikleşen sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını belirterek şöyle konuştu:

BEDENİM İZİN VERMİYOR

“Ruhum, gönlüm Anadolu’yu hallaç pamuğu gibi atacak bir çalışma temposu isterken bedenim buna izin vermiyor maalesef. Bunu aylar öncesinden hem sizlerle hem de kamuoyuyla bütün samimiyetimle paylaştım. Bütün bu süreci de en şeffaf şekilde teşkilatımızla paylaştık. Nihayetinde hepinizin yakından tanıdığı Genel Başkan Vekilimiz, Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan kardeşimizin isminin genel başkan olarak tavsiye edilmesinde mutabık kalındı.”

İKİ ADAY YARIŞTI

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Kongrede genel başkanlık için Mahmut Arıkan ile Birol Aydın yarıştı. Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.