Saadet’e kurşun katile indirim

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SAMSUN İlkadım’da geçen yıl 6 Mayıs’ta, büfeci Adem Çay (48), iddiaya göre, Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan boşanma aşamasındaki eşi Saadet Çay’ı (43) görüntülü arayıp, intihar edeceğini ve son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi B.D.T. (47) ve 17 ile 14 yaşlarındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın depo olarak da kullandığı adrese gitti. Saadet Çay, çocukları eve girmeden yollarken, eşi ile arasında ‘yazlık ev’ nedeniyle tartışma çıktı.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Tartışma sırasında, Adem Çay, silahını doldur boşalt yaparken Saadet Çay göğsünden vuruldu. B.D.T., çevredeki bekçilere durumu bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Saadet Çay’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Saadet Çay’ın cenazesi toprağa verilirken, gözaltına alınan Adem Çay tutuklandı. Şüphelinin ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Adem Çay hakkında, ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından dava açıldı. Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Davanın son duruşması dün görüldü. Adem Çay, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Adem Çay, ‘kasten öldürme’ suçundan ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 22 yıl, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.